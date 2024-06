ITC du 5 juin 2024 en avance - Nouvelle mission à l'Institut !

Charlène et ses amis ont une nouvelle mission : trouver la vidéo d'elle en train de mettre le feu au Bleupré, détenue par Cardone, et la détruire. Pour cela, il va falloir que Bérénice se mouille un peu plus que les autres ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.