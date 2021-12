Une ambiance explosive à la coloc - ITC du 6 décembre en avance

Contrairement à Eliott, Jasmine est enchantée par les préparatifs de Noël… Entre les deux, le torchon brûle et cela se répercute sur l’ambiance de la coloc. Ils se fuient mutuellement et Greg se retrouve à faire l’arbitre entre les deux. Les tensions ne sont pas près de s’apaiser… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.