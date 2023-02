En savoir plus sur Agustin Galiana

Pour le projet du master, Charlène et Salomé ont toutes les deux présenté la même idée de recette. Mais, l'une a volé le carnet de l'autre... La coupable va-t-elle se dénoncer ? La distance est de plus en plus présente entre Anaïs et Lisandro ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.