ITC du 7 novembre 2023 en avance - Antoine Myriel bientôt grand-père ?

Antoine Myriel n'arrive pas à décolérer… Pourquoi son fils ne lui a pas dit pour la grossesse de Carla ? Souleymane continue de garder le secret et certifie même à son père qu'ils garderont le bébé… Ses arguments sont solides et finissent même par convaincre Antoine. Quand arrivera-t-il à percer à jour les manigances de son fils et Carla ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.