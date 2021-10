Le destin d'Ambre - ITC du 7 octobre en avance

Antoine, Claire et Clothilde essaient de convaincre Emmanuel de réintégrer Ambre à l’Institut. Ils veulent lui laisser une seconde chance et ne pas l’enfoncer. Pour eux, Ambre a le niveau et ils proposent à Teyssier de la tester. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.