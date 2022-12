ITC du 8 décembre 2022 en avance - Le binôme Jude – Eliott est de retour !

Suite à toutes les révélations sur Brice, Jude se retrouve de nouveau en binôme avec Eliott. Ensemble, ils s’entraînent pour leur prochaine évaluation. Et, ils doivent être irréprochable si Jude veut espérer rester étudier à l’Institut. Entre amour et besoin d’argent, Joachim ne sait plus quoi faire... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.