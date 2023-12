ITC du 8 décembre 2023 en avance - Jasmine et Jim se rapprochent dangereusement...

Au lendemain de la tentative de baiser de Jim, ce matin, c'est un petit peu le malaise chez Jasmine... L'ancien militaire n'en peut plus de rester enfermé, il est déterminé à trouver le responsable de l'explosion ! Jasmine est de plus en plus tactile avec le frère de Thibault... À l'institut, Anaïs fait une jolie proposition à Jude... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.