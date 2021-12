Une nouvelle brigade pour le repas de Noël - ITC du 8 décembre en avance

La nouvelle brigade supervisée par Salomé et Maxime s’active pour le menu de Noël de l’Institut. Mais Eliott n’a pas vraiment eu le choix de faire partie de cette brigade et va devoir travailler sur son plat de Noël à contre-cœur… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.