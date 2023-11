ITC du 8 novembre 2023 en avance - Souleymane s'en prend à Rose !

Face à Rose, Souleymane donne corps et âme pour défendre Carla ! La directrice de master emploie les grands moyens pour ramener le jeune chef à la raison… En salle, Laetitia est plus motivée que jamais à prouver à Duchesnay qu'elle mérite sa place. Ses façons de faire semblent agacer Stanislas plus qu'autre chose… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.