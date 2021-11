Célia toujours sous le choc - ITC du 8 novembre en avance

Célia se remet difficilement de son malaise de la veille. Elle ressent des choses bizarres qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle est comme déconnectée et n'a plus aucun souvenir de ce qu'il s'est passé avant de tomber dans les pommes…