Eliott rattrapé par de sombres cauchemars - ITC du 9 décembre en avance

La période de Noël provoque de terribles cauchemars à Eliott qui le rendent extrêmement sensible. Il devient incontrôlable et a même blessé Mehdi en cuisine en lui coinçant les doigts dans la porte. A vouloir tout garder pour lui, Eliott risque de perdre tous ses amis… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.