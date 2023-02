ITC du 9 février 2023 en avance - La folle proposition de Thomas !

En cuisine, Salomé découvre que Charlène et Louis ont manigancé contre elle. Salomé reçoit une proposition en or. Elle doit peser le pour et le contre. Samia découvre que Billie a passé la nuit avec...