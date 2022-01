ITC - Kelly craque et se blesse en cuisine ! - [SPOILER]

Salomé et Lionel ne comprennent pas la réaction de Kelly au sujet de la rupture entre sa mère et Guillaume. Elle monte en pression, craque complétement et finit par se brûler la main en cuisinant ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.