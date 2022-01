ITC - La belle histoire de Maxime et Salomé

Ils nous ont fait rêver. Maxime et Salomé. Leur rencontre, il y a plus d'un an sur la plage de la Paillote à Sète, leur coup de foudre. Cet amour tout d'abord impossible et cette envie puissante et irréversible de tout faire basculer. On a aimé les regarder évoluer dans cet Institut. On a aimé leurs intrigues. Mais il est temps de dire adieu à leur histoire. Et à Salomé de retomber amoureuse. Bientôt ? L'histoire nous le dira. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.