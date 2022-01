Ici tout commence - Résumé de la semaine du 17 au 21 janvier 2022

Louis grille toutes ses cartes au poste de directeur de l’Institut. Mais grâce à Enzo et Charlène, la vérité éclate au grand jour et la victoire du concours de la meilleure école de cuisine revient au chef Teyssier et à Maxime ! Ce dernier est alors partagé entre accepter la proposition du Chef Sarran ou rester à l’Institut... Mais Louis mijote encore quelque chose. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.