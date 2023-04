ITC - [SPOILER] - Anaïs a fait son choix !

Plus les jours avancent, plus Anaïs est en galère. Plus les jours avancent, plus elle a l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Et la mauvaise direction, c'est le mariage... Va-t-on assister à un virage à 180 dégrés ? Plouf, plouf Lisandro ou Théo ? Théo ou Lisandro ? On lance les paris. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.