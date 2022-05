ITC - [SPOILER] - Anaïs dans un état inquiétant !

Pendant l’accident du bal de promo, Anaïs est tombée et a perdu connaissance quelques minutes. Constance prend la situation en main et veille sur elle. Elle est dans un état préoccupant et pourrait avoir un traumatisme crânien. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.