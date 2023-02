ITC - [SPOILER] - Anaïs découvre le secret de Théo !

Au Double A, David et Deva se mêlent de ce qui ne les regarde pas ! Anaïs surprend leur conversation et découvre que Théo est LE fameux garçon pour qui elle prépare des lunch box. Va-t-elle mettre fin à ce jeu passionnant et passionné... ? Spoiler de l'épisode 605 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.