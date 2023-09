ITC - [SPOILER] - Anaïs déterminée à prouver que la photo est truquée !

Depuis la rumeur d’une liaison entre le Chef Teyssier et la Cheffe Grimbert à l’Institut Auguste Armand, Anaïs n’arrive pas à redescendre et se confie à sa meilleure amie, Salomé. Lizzie a les oreilles qui traînent et se mêle à la discussion. On dirait qu’elle a une proposition qui pourrait intéresser Anaïs… La jeune cheffe arrivera-t-elle à prouver son innocence ? Spoiler de l'épisode 751 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.