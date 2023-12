ITC - [SPOILER] - Anaïs dit ses 4 vérités à Salomé

En cuisine, alors que Salomé ne se doute de rien... Anaïs est plus remontée que jamais ! Comment a-t-elle pu s'associer à Teyssier pour empêcher la venue de Théo ? Et tout ça sans même la prévenir ? Les deux (ex?) meilleures amies se balancent des atrocités... Font-elles face à une situation de non retour ? Spoiler de l'épisode 825 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.