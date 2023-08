ITC - [SPOILER] - Antoine découvre le secret de Souleymane ...

C'est moche de vouloir mentir à ses parents. On le sait tous. Et souvent, on se fait coincer... Bêtement ! C'est exactement ce qui est arrivé à Souleymane. Le jeune homme souhaitait s'inscrire en cachette. Il demande l'aide de Laetitia. Pile poil au moment où Myriel Arrive. C'est ballot ! Spoiler de l'épisode 738 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.