ITC - [SPOILER] - Aude dévoile ses sentiments pour Enzo !

A l'institut, Aude tombe sur Vic. Evidemment, elles viennent à parler d'Enzo. Aude partage à Vic son attachement pour lui... On sent bien une petite touche d'hypocrisie de la part de Vic. Est-ce qu'il n'y aurait pas une once de jalousie ? Spoiler de l'épisode 723 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.