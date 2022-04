ITC - [SPOILER] - Axel met un stop à Jasmine !

Jasmine est déçue qu’Axel ne l’accompagne pas au bal. Et justement, ce dernier se lance enfin pour lui parler et lui dire que ses sentiments ne sont pas réciproques. Jasmine est dans la friendzone et la nouvelle a du mal à passer... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.