ITC - [SPOILER] - Axel pose un lapin à...

"J'peux pas, j'ai poney". Non, non, ce n'est pas une blague, c'est bien ce que vient de répondre Axel à ses potes. Il loupe le match retour pour cause de balade à cheval... Spoiler de l'épisode 661 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.