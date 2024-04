ITC - [SPOILER] - Bérénice et Carla : La rupture ?

Ça ne s'est pas arrangé entre Carla et Bérénice, et Rose en fait les frais ! Ces histoires d'institut pourrait bien être la cause de leur rupture. Ce serait dommage, non ? Spoiler de l'épisode 916 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.