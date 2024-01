ITC - [SPOILER] - Bérénice se grille devant...

David a passé une très mauvaise nuit... Pour cause, Carla et Livio ont partagé un moment intense et l'ont bien fait savoir aux autres colocs ! Lorsque David raconte devant Bérénice, son visage la trahit... et elle finit par se griller. David comprend tout ! Spoiler de l'épisode 848 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.