ITC - [SPOILER] - Billie s'effondre !

Coup dur pour Billie... Durant son service au Double A, elle tombe nez à nez avec son ex et sa nouvelle petite-amie. C'est la goutte de trop pour Billie. Elle se réfugie dans les vestiaires et s'effondre dans les bras de Samia. Spoiler de l'épisode 580 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.