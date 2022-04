ITC - [SPOILER] - Célia au bord de la crise de nerf !

Théo est persuadé que Célia est à l’origine de l’incendie dans la chambre de Marta et Deva et refuse catégoriquement de lui parler. Tout le monde l’accable, elle ne le supporte pas et est au bord de la crise de nerf. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.