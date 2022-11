ITC - [SPOILER] - C'est chaud entre Thomas et Salomé !

Depuis l'arrivée de Thomas Lacroix à l'Institut, Salomé est troublée par le boulanger et peine à cacher son attirance... Ils se retrouvent tous les deux par hasard dans les vestiaires de l'Institut, un moment très gênant et chaud à la fois ! On vous laisse regarder par vous-même... Spoiler de l'épisode 538. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.