ITC - [SPOILER] - C'est fini entre Ethan et Samia !

A l'institut, Ethan prend une décision radicale. Il ne supporte plus de ne pas faire partie des plans futurs de Samia. Elle ne jure que par sa carrière. Ethan, lui, se sent délaissé et pas aimer à sa juste valeur. Spoiler de l'épisode 669 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.