Rien ne va plus entre Kelly et Lionel ! En cuisine, ils n’arrivent plus à se mettre d’accord… Une notification téléphonique commune, leur rappelle que leur couple est bel et bien sur la fin… Une réalité dure à encaisser pour Kelly… Spoiler de l'épisode 762 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.