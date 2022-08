ITC - [SPOILER] - Charlène annonce une grande nouvelle à sa mère

On s'y attendait ! Mais la nouvelle est tombée. Charlène et Louis ont décidé de se fiancer. Et on ne peut pas dire que cette nouvelle ravisse sa mère et son cousin. On a hâte de découvrir la réaction du Chef Teyssier. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.