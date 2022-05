ITC - [SPOILER] - Charlène découvre la liaison de sa mère !

La relation entre Constance et Zacharie devient de plus en plus douteuse. Tourmentée, Charlène décide d’en parler à sa mère et découvre des messages de Zacharie qu’elle n’aurait pas dû voir... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.