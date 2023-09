ITC - [SPOILER] - Clotilde lance un énorme défi à Teyssier !

La Forêt Noire. Teyssier demande à ses élèves de revisiter ce fameux dessert. La Cheffe Armand débarque et souhaite assister à son cours. Clotilde trouve son idée fade et suggère au chef de plutôt faire une création originale ! Le stress monte pour Emmanuel Teyssier toujours déchu du goût et de l’odorat… Spoiler de l'épisode 755 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.