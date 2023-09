ITC - [SPOILER] - Constance découvre la vérité !

Carla et Bérénice se retrouvent à la piscine chez Constance et Emmanuel ! Constance s'interroge sur la santé de Carla... Plusieurs fois qu’elle évite la visite médicale obligatoire de l’Institut, elle refuse systématiquement lorsqu’on lui propose de l’alcool… La femme de Teyssier sait que la jeune cheffe ment et en est persuadée : Carla est enceinte… Son secret est-il sur le point d’être révélé au grand jour ? Spoiler de l'épisode 763 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.