ITC - [SPOILER] - David dans un état critique !

Au coffee shop, David est dans un état second. Il est complètement avachi sur la table. A sa demande, Gaëtan contacte Deva. Visiblement, il a noyé son chagrin d’amour dans l’alcool... et pas qu’un peu ! Il se fait ramener à la coloc par Deva et Souleymane. A vélo... Spoiler de l'épisode 518 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.