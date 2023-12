ITC - [SPOILER] - David et Deva : la séparation ?

Entre Deva et David rien ne va plus... La jeune femme sent son chéri fuyant et distant ! Qu'est-ce qui ne va pas ? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ? D'où vient ce manque de communication ? Beaucoup de questions auxquelles ni Deva ni David n'a de réponses... Spoiler de l'épisode 826 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.