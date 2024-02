ITC - [SPOILER] - Découvrez la double vie de Malik !

On dirait que Malik et Léonard se sont découvert une vraie passion pour le mariage... les wedding planners n'y sont certainement pas pour rien ! Et lorsque Malik se retrouve seul avec Magalie, les souvenirs de leur nuit passée refont surface... Spoiler de l'épisode 869 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.