ITC - [SPOILER] - Découvrez le grand projet de Greg !

A l’Institut Auguste Armand, Greg fait une annonce à Eliott et Hortense. Il a bien réfléchi et s’est rendu compte qu’il voulait ouvrir son propre restaurant ! Hortense le visualise déjà avec sa toque et son tablier. Mais, Eliott le prend mal... Greg a pensé à tout sans le concerter. Tous les deux ont des envies diamétralement opposées... Spoiler de l'épisode 525 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.