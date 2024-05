ITC - [SPOILER] - Découvrez le secret d’Alice !

Au Double A, Zacharie et Mehdi affrontent Hortense et Alice au Time's Up. Lorsque la Cheffe Rochemont tente de faire deviner à sa coéquipière une figure féminine, la nouvelle professeure fait une révélation sur sa vie sexuelle qui lance un froid très gênant ! Spoiler de l'épisode 925 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.