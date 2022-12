ITC - [SPOILER] - Découvrez le secret de Jude !

Jude fait des confessions à Eliott... Il lui raconte son histoire avec son premier petit-copain, et pas n’importe lequel... le frère de Brice. On comprend mieux d’où vient la colère de Brice. De son côté, Jude se sent coupable d’avoir vécu cette histoire d’amour. Spoiler de l'épisode 546 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.