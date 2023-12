ITC - [SPOILER] - Découvrez le vœu de Salomé !

Salomé et Anaïs sont plus que jamais en compétition, et le coup monté par la coloc n'a rien arrangé ! Mehdi et Hortense livrent à Anaïs le vœu de Salomé… On ne peut pas croire qu'Anaïs n'est pas touchée en plein cœur ! Le chemin vers la réconciliation ? Spoiler de l'épisode 828 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.