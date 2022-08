ITC - [SPOILER] - Découvrez les nouveaux chefs de Pop-Up !

Louis et Charlène ne perdent pas leur objectif des yeux. Ils sont prêts à tout pour reprendre le Pop-Up et réussissent à convaincre Clotilde de remplacer Hortense et Mehdi grâce à leur compte Instagram de couple ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.