ITC - [SPOILER] - Découvrez les résultats des 2ème année

Les résultats des élèves de 2ème année viennent de tomber ! La pression monte et le stress est à son comble. Et suspens... Mehdi, Hortense, Greg, Eliott et Lionel découvrent leurs résultats... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.