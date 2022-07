ITC - [SPOILER] - Découvrez les (très) mauvaises critiques du Pop Up !

Rien ne se passe comme prévu au Pop Up de Mehdi et Hortense ! Ils reçoivent des critiques qui font très mal. Mehdi comprend tout de suite que Charlène et Louis sont derrière tout ça et ils ne comptent pas se laisser faire. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.