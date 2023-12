ITC - [SPOILER] - Découvrez l'incroyable vœu de Joachim !

Tous les membres de l'Institut Auguste Armand ont joué le jeu et accroché un petit vœu sur l'arbre prévu à cet effet, au Double A. Clotilde tente de découvrir quel souhait a fait son chéri... Joachim finit par lâcher le morceau. On n'était pas prêts... Elle non plus ! Spoiler de l'épisode 821 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.