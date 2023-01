ITC - [SPOILER] - Des strip-teaseur à la coloc !

Salomé, Deva et Ambre ont organisé une petite soirée entre elles à la coloc. Enfin... pas vraiment ! Gaëtan, David et Livio ont eu la bonne idée de s’incruster et d’offrir un spectacle de haute qualité aux filles... Spoiler de l'épisode 574 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.