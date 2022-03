ITC - [SPOILER] - Deva rompt ses fiançailles avec Vikash !

Deva a beaucoup réfléchi et pense avoir pris la bonne décision. Elle va rompre ses fiançailles avec Vikash. Mais elle appréhende la réaction de sa famille. Elle craint que ses proches la rejettent et ne veuillent plus la voir. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.