ITC - [SPOILER] - Eliott et Greg se disent OUI !

Le grand jour est enfin arrivé... Elèves et professeurs sont réunis dans les jardins de l'Institut Auguste Armand pour célébrer l'amour de Greg et Eliott. Evidemment, qui d'autre que Lionel dans le rôle de l'officiant de cérémonie ? Greg et Eliott sont enfin unis par les liens du mariage... Félicitations aux jeunes mariés ! Spoiler de l'épisode 708 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.