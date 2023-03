ITC - [SPOILER] - Eliott quitte l’institut !

Oh non, personne ne voulait voir cette scène, et pourtant... A l'Institut, Eliott prend une grande décision au sujet de son avenir. Il annonce son départ à Hortense et Mehdi. Hortense est bouleversée par la nouvelle... Spoiler de l'épisode 617 d'Ici tout commence. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.